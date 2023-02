Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar sob acusação do crime de furto de fios de cobre, na última segunda-feira (13) em Wenceslau Braz.

A PM informou que fazia diligências sobre furtos de fios de cobre ocorridos no município quando localizou um suspeito no loteamento Nazaré em posse de vários fios, furtados anteriormente.

O homem então foi preso e encaminhado junto com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz.