Um homem de 49 anos matou o sogro de 71 anos com um tiro, após se envolver em uma discussão com sua companheira de 48 anos. O crime aconteceu na noite de sábado (6) em São Sebastião da Amoreira, no norte pioneiro do Paraná.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 22h50 para atender a uma ocorrência de morte na rua Henrique Bertolla. No local, os policiais encontraram o idoso caído no chão, já sem vida.

A filha da vítima relatou que houve uma discussão entre ela e o companheiro, o qual é CAC (Colecionador, Atirador e Caçador). Durante a briga, o homem apontou uma arma de fogo para a mulher e os dois entraram em luta corporal.

Durante a luta, a arma acidentalmente disparou e atingiu o teto da casa. O sogro, ao ver a situação, interveio e foi empurrado pelo autor. Quando já estava no chão, foi atingido por um disparo no peito, efetuado pelo homem de 49 anos.

A mulher conseguiu tomar a arma do companheiro e a arremessou pela janela. A equipe da PM recolheu a arma com luvas e constatou que ela estava com pane de falha de trancamento do ferrolho.

Na casa foram apreendidos mais dois carregadores e 40 munições de 9mm. Um aparelho celular também foi localizado na residência.

O autor do crime, junto com o irmão, apresentou-se no Destacamento da Polícia Militar, onde confessou o crime. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, que investiga o caso.