Um acidente na PR-092, no município de Siqueira Campos/PR, deixou um ferido na noite de sábado (28).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 19h40, no km 283 + 800 metros, no sentido Quatiguá/PR a Siqueira Campos/PR.

Um veículo GM/Celta, com placas de Siqueira Campos-PR, conduzido por um homem de 72 anos, foi atingido na traseira por um o Jac/J6, com placas de Joaquim Távora-PR. O condutor do Jac/J6 não foi identificado e se evadiu do local antes da chegada da equipe da PRE.

O condutor do GM/Celta sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital de Siqueira Campos.

O Jac foi recolhido ao pátio do PRE em Siqueira Campos.