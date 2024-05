Moradores do distrito do Campinho, município de Ibaiti, usaram as redes sociais para relatar um ato de vandalismo que ocorreu no cemitério do bairro.

Em um dos vídeos postado neste sábado (04), o morador mostra túmulos depredados e pichações com a cruz suástica – símbolo nazista – e as palavras PCC e CV – iniciais usadas pelo crime organizado.

O vídeo mostra vários túmulos com lápides quebradas e alguns com pichações criminosas. Os crimes podem ter sido praticados entre quinta e sexta-feira.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Ibaiti para saber se foi registrado boletim de ocorrência da ação criminosa e se a instituição está investigando. A informação será publicada assim que for respondida.