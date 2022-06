Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um pai e uma filha ficaram feridos após um trator invadir a sala da casa onde moram, em Itambaracá, no norte pioneiro do Paraná, na quinta-feira (23), segundo a Polícia Militar (PM). O motorista fugiu.

De acordo com a polícia, com a invasão, as paredes da sala da casa ficaram destruídas. O dono da casa teve ferimentos nas pernas, e a criança, filha dele, ficou ferida no pé.

O motorista do trator havia prestado serviço ao dono da casa em 2021, segundo a PM. O suspeito foi identificado e é procurado.

A Polícia Civil investiga o caso e busca entender a motivação da invasão.

Segundo a polícia, não foi possível tirar o trator do local após o acidente, pois havia risco da casa desabar com a retirada do veículo.