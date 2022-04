Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo uma picape Fiat/Strada, com placas de Belo Horizonte/MG, foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na noite de terça-feira (26), por volta das 20h, na PR-272, entre Ibaiti/PR e Figueira/PR.

De acordo com a PRE, o veículo, ocupado por quatro pessoas, transitava pela rodovia PR-272, sentido decrescente (Figueira ao entroncamento da BR-153 – Ibaiti), quando nas proximidades do KM 114+280m chocou-se contra uma mureta à margem da rodovia, base do seu sentido de trânsito.

O condutor de 39 anos e os passageiros (30, 47 e 48 anos) – tiveram ferimentos leves e foram socorridos ao Hospital de Figueira.

O veículo foi liberado no local para o responsável.