O corpo de um idoso foi encontrado na manhã desta segunda-feira (11) em uma residência situada ao município de Santa Mariana.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 07h45 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de achado de cadáver em uma residência situada ao Distrito de Quinzópolis. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com vizinhos do idoso, estes passaram a relatar que o homem de 72 anos não era visto desde a última quinta-feira (07) e que notaram um forte odor proveniente da residência do homem.

Com isso, os policiais se aproximaram da residência e notaram que uma porta estava encostada sendo possível observar o corpo do idoso caído na cozinha já em estado de decomposição.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para realizar a perícia do local e recolher o corpo do homem.

