O Instituto Médico Legal (IML) identificou nesta tarde de terça-feira (27) a mulher que morreu em um capotamento de carro na PR-090 entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul, no Norte do Paraná. A vítima era passageira do carro e chegou a ser encaminhada para o hospital.

A colisão aconteceu quando o condutor do veículo perdeu o controle em uma curva e capotou na marginal da pista. Além de Solange Oliveira, 38 anos, que não resistiu aos ferimentos, estavam no carro Alessandro de Almeida, de 36 anos, e o marido de Solange, que não teve o nome divulgado.

Segundo informações apuradas pela RICtv, Solange e o marido pegavam carona com o motorista na hora do acidente. A passageira foi ejetada do carro.

É identificada vítima que morreu em acidente entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul – (Foto: Redes sociais)