Um ônibus que transportava uma equipe de crianças atletas de karatê tombou na PR-272, na madrugada deste domingo (26), em Cruzmaltina, no Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), cinco pessoas ficaram feridas.

Ao todo, o veículo transportava 43 passageiros, sendo 26 crianças e 17 adultos. O ônibus pertence à prefeitura municipal de Lidianópolis e retornava de um campeonato da modalidade em Curitiba.

Ônibus com crianças tomba no PR: vítimas atendidas

Conforme a PRE, nenhum dos passageiros sofreu ferimentos graves. Cinco vítimas foram encaminhadas ao hospital municipal de faxinal-PR com escoriações.

Até o momento, não foi informado as causas do acidente. O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, no momento em que o ônibus perdeu o controle, havia neblina na região.