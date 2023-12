O ônibus da banda Pérola do Paraná sofreu um acidente de trânsito no início da manhã desta segunda-feira (25), na PRC-280, em Pato Branco, sudoeste do Paraná.

O coletivo caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. Com o impacto do tombamento, os passageiros ficaram feridos. O motorista e seis integrantes da banda estavam no ônibus.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e socorreu as vítimas. Nas redes sociais, a banda fez uma postagem sobre o acidente. “Graças a Deus nós da banda estamos bem”, diz a publicação.

As informações são de que a banda retornava de um show em Santa Catarina para Pato Branco quando o acidente aconteceu.