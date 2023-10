Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um ônibus de excursão religiosa capotou e deixou 8 mortos e 18 feridos na Rodovia Deputado Cunha Bueno em Guatapará, São Paulo, neste domingo (1º).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi causado por conta da forte chuva que atinge a região.

O ônibus com 34 passageiros saiu da cidade de Tambaú (SP) com destino para Monte Alto (SP) para participar de uma missa no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizetti.

Segundo a Prefeitura de Monte Alto, as vítimas são sete mulheres e um homem.