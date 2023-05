Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Seis pessoas ficaram feridas, no começo da tarde desta quinta-feira (4), após acidente no quilômetro 363 da BR-153, em Rio Azul, no Centro-Sul do Paraná. A colisão envolveu um ônibus da Secretaria Municipal de Mallet.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro das vítimas sofreram apenas escoriações, enquanto apenas o motorista necessitou de atendimento médico. Ele também, porém, teve ferimentos considerados leves. A sexta ocupante está em observação.

Até o momento, a PRF não informou como o acidente aconteceu. Chama a atenção o estado que o veículo ficou, bastante danificado.

A imprensa procurou a Prefeitura de Mallet, mas não obteve sucesso