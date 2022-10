Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um ônibus de turismo, que levava 50 jovens de Curitiba para Blumenau (SC), precisou usar a área de escape da BR-376 na tarde deste sábado (8). O dispositivo foi utilizado no quilômetro 667, em Guaratuba, no Litoral do Paraná.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, o motorista percebeu a falha no sistema de freios. “Como já conhecia o dispositivo, fez uso da área de escape, evitando assim um acidente que poderia ser fatal”, explica.

Todos os passageiros, assim como o motoristas saíram ilesos. Equipes da concessionária fizeram o atendimento e conduziram todos a um posto de serviço para que pudessem aguardar novo transporte e seguir viagem.