Em uma ação conjunta em combate ao tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (12), a Agência de Inteligência da Polícia Militar e o Setor de Investigação da Polícia Civil realizaram uma operação contra o comércio de entorpecentes na cidade de Japira/PR.

Após diversos mandados de busca e apreensão na cidade de Japira e também em Curitiba, os policiais realizaram diligências nos locais. As equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar (Rotam, Rocam, Operações com Cães, Agência Local de Inteligência e Rádio Patrulha), em conjunto com a Polícia Civil, (COPE, Denarc/Noc), cumpriram os mandados.

No total, cerca de 50 agentes de segurança participaram da ação, onde foram apreendidos 156 gramas de cocaína, 72 gramas de crack, 10 gramas de maconha (entorpecentes avaliados em quase R$ 10 mil), uma motocicleta, três pen drives, três balanças de precisão, R$ 14.353,85 em espécie, seis celulares, gilete e plástico para embalagem e duas munições de calibre .44. Cinco homens também foram presos em flagrante durante a operação.