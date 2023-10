Uma operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil resultou na prisão de um homem de 24 anos pelo crime de tráfico de drogas e na detenção de outro homem de 55 anos pelo porte de drogas para consumo, na tarde de ontem (18), em Wenceslau Braz/PR.

Os policiais vinham monitorando o suspeito de 24 anos há um mês aproximadamente, período no qual reuniram indícios contundentes sobre seu envolvimento com o narcotráfico, inclusive filmagens que, em princípio, registram usuários comprando drogas dele.

Ontem (18), durante monitoramento, que se iniciou por volta das 11h, os policias constataram intensa movimentação de usuários e, por volta das 17h quando um usuário chegou a casa do suspeito para comprar entorpecentes, foram deflagradas as ações para abordagem do local. O usuário foi detido e com ele encontrada uma pedra de “crack”, que afirmou ter comprado do suspeito monitorado.

Diante disso, os policiais entraram na casa do suspeito, o qual também foi abordado. Durante a entrada um cão da raça pitbull atacou os policiais que precisaram fazer disparos de munição de impacto controlado (popularmente conhecido como bala de borracha) para conter o animal.

Em revista pela casa, os policias encontraram na sala, ao lado do televisor, 27 pedras de “crack”, embaladas e prontas para venda, uma pedra maior da mesma droga (rendeira aproximadamente 40 pedras), quatro lâminas (utilizadas para fracionar o entorpecente), dinheiro e celulares.

Os dois presos foram encaminhados para Delegacia de Polícia de Wenceslau Braz.