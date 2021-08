Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No final da tarde desta terça-feira (24), a Polícia Militar deu cumprimento a mandado de prisão temporária expedida em desfavor de um suspeito da prática dos crimes de sequestro qualificado, tentativa de homicídio qualificado e roubo, ocorridos na semana passada.

O caso ocorreu na quinta-feira (19), por volta das 23 horas, quando dois homens armados, um com uma pistola e outro com uma arma longa, abordaram as três vítimas que estavam paradas no interior de um veículo Corsa, no Bairro Aparecidinho 3. As vítimas, um homem de 39 anos, outro homem de 32 anos e uma criança de 7 anos, foram abordados e rendidos e obrigados a ir para o banco de trás do veículo.

Em seguida os criminosos mantiveram as vítimas sequestradas em seu poder e as levaram até um canavial próximo à Fazenda Regina Helena, onde por cerca de uma hora passaram a ameaçar de morte os dois homens. Porém, em dado momento, a vítima de 39 anos conseguiu fugir, sendo perseguida pelos criminosos que passaram a efetuar diversos disparos de armas de fogo, atingindo-a apenas no braço direito.

Pouco depois a vítima encontrou, por acaso, bombeiros que estavam combatendo um incêndio nas proximidades e pediu ajuda. Foi então acionada a Polícia Militar, que foi até o local e não encontrou as outras vítimas naquele momento.

Logo depois, as outras vítimas, o homem de 32 anos e criança de 7 anos, foram localizadas pelos policiais militares em suas residências e narraram que foram liberadas pelos criminosos e voltaram a pé, pois os bandidos subtraíram o veículo Corsa e se evadiram do local.

O caso foi passado à Polícia Civil que iniciou investigação, sendo instaurado inquérito policial para apurar os crimes de crime de sequestro qualificado em razão de uma das vítimas ter menos de 18 anos (artigo 148 do Código Penal), roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal) e tentativa de homicídio qualificada por recurso que impossibilite defesa da vítima (artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal).

No domingo (22), o veículo Corsa foi recuperado pela Polícia Militar e entregue à Polícia Civil.

Após investigações pela Polícia Civil, o delegado Rafael Guimarães representou pela prisão temporária de um dos suspeitos, de 20 anos e com passagens por roubo, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O Ministério Público deu parecer favorável à prisão, que foi decretada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina/PR, sendo o mandado imediatamente cumprido após sua expedição.

A Polícia Civil ainda aguarda a conclusão de outras provas que estão em andamento para finalizar o inquérito e ainda trabalha para identificar o outro autor dos delitos.