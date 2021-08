Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O policiamento ostensivo na Capital e no Interior do Estado está reforçado a partir desta sexta-feira (13) com o efetivo da Operação Pronta Resposta V, com o objetivo de coibir crimes, principalmente homicídios. As equipes policiais das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) participaram de oficinas para nivelamento de procedimentos e técnicas policiais voltadas ao atendimento de ocorrências e enfrentamento aos casos de maior complexidade, como confrontos armados, roubos e tentativas de furto às agências bancárias.

Segundo o subcomandante-geral da PM, coronel Rui Noé Barroso Torres, os policiais militares foram distribuídos em várias regiões do Estado, com base no planejamento operacional interno da PM, que indicou cidades onde é necessário um incremento da presença da Polícia Militar para inibir crimes.

“Estamos na quinta edição da operação e o objetivo é reforçar o policiamento nas cidades do Interior que possuem maiores índices de homicídio. Essas equipes partiram para o Interior e ficarão por 15 dias reforçando o policiamento ostensivo no que diz respeito aos crimes de homicídio, crimes transfronteiriços, crimes contra a vida, entre outros”, destacou.

A operação foi lançada oficialmente na manhã desta sexta-feira (13), no estacionamento do Parque Barigui, em Curitiba. As viaturas do Bope e das Rotams, de diferentes regiões do Estado, se colocaram lado a lado, já preparadas com os equipamentos necessários para iniciar o patrulhamento tático.

A meta da Operação Pronta Resposta é proporcionar reforço de efetivo e viaturas às unidades da PM que atendem os municípios, com equipes mais preparadas para dar suporte no patrulhamento ostensivo e, quando houver, fazer o enfrentamento a grupos criminosos que tentem praticar furtos e roubos ousados.