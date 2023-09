Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ação policial realizada na manhã desta quinta-feira, 31, em Ribeirão do Pinhal resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça para apurar crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação dolosa. As diligências foram cumpriram na Rua Julio Farah, bairro Vila Domingues. Dois homens com idades de 25 e 18 anos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia após os policiais localizarem porções de drogas, dinheiro, em embalagens, celulares e produtos suspeitos de serem furtados. Ambos tinham passagens por roubo. Um deles, inclusive, latrocínio (roubo seguido de morte) e tráfico de drogas. Os homens detidos estão à disposição da Justiça