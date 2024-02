O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do estado, em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Penal, deflagrou nesta quarta-feira, 31 de janeiro, a Operação Érebos, que investiga a ocorrência de crimes de tráfico e associação para o tráfico em Cornélio Procópio e região.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão em endereços em Santa Cecília do Pavão, nas duas unidades da Penitenciária Estadual de Londrina e nas cadeias públicas de Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina. Além disso, uma pessoa foi presa em flagrante durante a operação por posse ilegal de munições.

As investigações sobre o caso apontam a participação dos investigados em atividades de compra e venda de drogas, parte delas realizadas a partir de estabelecimentos prisionais onde alguns dos investigados cumprem penas.

Entre os presos na operação, estão o secretário de Empregabilidade e Turismo e a ex-diretora de Habitação e Serviço Social (atualmente vereadora suplente) de Santa Cecília do Pavão, município da comarca de Cornélio Procópio. Eles são pai e mãe de um dos investigados, apontado como chefe do tráfico de drogas na região e que dirigiria as atividades criminosas a partir da unidade penitenciária onde atualmente cumpre pena. Os dois agentes públicos são suspeitos de envolvimento no recebimento e distribuição de entorpecentes em municípios da região. A partir das buscas, foram apreendidos celulares, balanças de precisão, munições e um veículo.