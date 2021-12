Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Informações sobre um possível massacre em uma escola de Santo Antônio da Platina/PR causou pânico entre alunos e professores e mobilizou as forças policias.

De acordo com o delegado Rafael Guimarães, chegou ao conhecimento da equipe da 38ª Delegacia Regional de Polícia que em meados do mês de novembro de 2021, dois alunos, um de 14 anos e outro de 15 anos, da 8ª série de uma escola local, estariam planejando um massacre no estabelecimento de ensino. Um deles também teria ameaçado outros alunos de morte, feito comentários inoportunos nas aulas com referências aos massacres, postado vídeos de notórios massacres nas redes sociais, bem como realizado pichação na parede da escola com ameaças, motivo pelo qual se instalou um clima de apreensão e medo entre alunos e professores, inclusive com relato de aumento no número de abstenção escolar em razão do receio de que algo pudesse acontecer.

A direção da escola, juntamente, com a Patrulha Escolar, tomou medidas imediatas, convocando os alunos para explicações e orientações. Em seguida a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, e para melhor apurar a situação, o Delegado de Polícia representou por busca e apreensão no domicílio dos dois adolescentes, a qual teve parecer favorável pelo Ministério Público e foi autorizada pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Santo Antônio da Platina/PR.