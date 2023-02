Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil de Umuarama deflagrou na manhã desta quarta-feira (8) a Operação Pátrio Poder, destinada a dar cumprimento a diversos mandados de prisão por dívida de pensão alimentícia e também um mandado de prisão por regressão de regime.

Ao todo foram cumpridos 10 mandados de prisão. Os presos são homens com idades entre 27 e 54 anos, moradores de Umuarama e também do município de Maria Helena. Foram cumpridos mandados expedidos pelas comarcas paranaenses de Umuarama, Santa Fé e Laranjeiras do Sul, além de mandados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina.

O valor das dívidas alimentares somadas é de R$ 185.303,61. Os indivíduos presos ficarão na cadeia pública de Umuarama até que paguem a dívida ou até o fim do prazo previsto no mandado, que é de 30 ou 60 dias, conforme cada situação.

Caso não paguem a dívida, os indivíduos presos são colocados em liberdade ao final do prazo do mandado, mas o tempo de prisão não salda a dívida, razão pela qual podem ser expedidos novos mandados de prisão se persistir a inadimplência.