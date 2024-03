Uma operação comandada pela Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal cumpre cinco mandados judiciais nesta quinta-feira (14) no Paraná.

Policiais estão nas ruas desde as primeiras horas do dia para cumprir as ordens judiciais em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a polícia, são três mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária.

De acordo com as investigações, a Polícia Civil apurou que os suspeitos alvo da operação são responsáveis por uma tentativa de roubo na BR-116, no ano passado.

O crime aconteceu durante um congestionamento na rodovia. Os suspeitos deram voz de assalto ao motorista de um caminhão.

Na ocasião, um policial civil de São Paulo estava em um veículo próximo e interviu na situação. Após confronto, os criminosos fugiram do local.

Veja vídeos do cumprimento dos mandados: