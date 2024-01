15 trabalhadores rurais em condição de escravidão foram resgatados pela Polícia Federal (PF), Ministério Público do Paraná (MPPR) e Polícia Militar (PM) em Icaraíma, no Noroeste do Paraná, nesta terça-feira (23). Entre eles, todos de origem paraguaia, havia quatro adolescentes.

Conforme a PF, a polícia chegou à fazenda de plantação de mandioca através de denúncia. No local, constatou que os trabalhadores moravam em condições bem precárias. Eram submetidos a trabalho forçado em jornadas exaustivas e, além da dívida que forçadamente fizeram com o empregador, não tinham dinheiro e meios de fugir dali.

Dois homens responsáveis pela fazenda foram presos em flagrante por aliciamento e prática de trabalho análogo à escravidão. Os trabalhadores resgatados em condição de escravidão devem ser encaminhados a um serviço social, para que consigam seguir de volta para casa.