O corpo de um homem, de 35 anos, que era suspeito de pedofilia, foi encontrado por pescadores na noite desta quinta-feira, 28, com as orelhas cortadas e um buraco no pescoço boiando no lago do Royal Park.

Segundo as informações, o homem chegou a passar pela CPJ na madrugada desta quinta-feira, 28, por volta das 3h, após ser espancado e acusado por moradores de um condomínio no Pacheco Chaves por gravar e vender vídeos pornograficos envolvendo menores de idade.

Os agressores alegaram que o homem tinha o hábito de gravar vídeos pornográficos da filha e amigas, todas menores de idade, para para vender no exterior.

Ele chegou a pagar aos agressores quase R$ 3 mil para que eles parassem de bater nele, mas após passar pela delegacia, acabou sendo encontrado morto boiando no lago. As meninas envolvidas na denúncia, que também negaram a acusação, passaram por exame que não comprovou qualquer tipo de violência sexual. A Polícia continua as diligências para apurar o caso.