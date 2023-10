Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cinco ovos, que foram apreendidos no sutiã de uma passageira no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR), já eclodiram até esta sexta-feira (20). Segundo o Parque das Aves, ainda não é possível precisar a espécie de ave, mas os filhotes pertencem ao grupo dos tucanos.

Ao todo, oito ovos foram apreendidos pela Polícia Federal com uma mulher no dia 13 de outubro, que disse que seriam ovos de codorna para a alimentação dela. Como não foi possível identificar a espécie no momento, a passageira foi liberada.

Os ovos foram levados ao Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, e colocados em uma incubadora. O primeiro filhote nasceu no dia 18 e outros dois seguem sendo incubados.

Os ovos e os filhotes recém-nascidos estão sob os cuidados intensivos da equipe técnica na quarentena do Parque das Aves.