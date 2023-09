Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente com uma máquina niveladora de asfalto destruiu um carro, em Rio Bom, próximo a Apucarana, noroeste do Paraná. A situação aconteceu nessa quarta-feira (6). O maquinário é uma patrola da Prefeitura Municipal, usado principalmente para nivelar terrenos.

As informações são que o veículo transitava pela Avenida Rio Grande do Sul, em direção ao centro da cidade quando o acidente aconteceu. O maquinário teria ficado sem freio e o operador da máquina teria perdido o controle da direção. Com isso, a máquina acabou esmagando um carro que estava estacionado na via.

Apesar do acidente, ninguém se feriu. O carro foi destruído pelas rodas traseiras da pá niveladora.