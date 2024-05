Um pai que agrediu o filho de 12 anos nesta madrugada de sábado (25), foi morto em confronto com a Polícia Militar (PM) ao tentar fugir, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com o tenente Godoi, da Polícia Militar (PM), quem acionou as equipes foi a vizinha, que teria escutado gritos de socorro do menino. Ao chegar no local, a polícia identificou sinais de lesão no corpo da criança.

O pai que agrediu o filho e fugiu, foi encontrado atrás de um carro se escondendo. Logo que as autoridades tentaram abordar o homem, ele sacou uma arma e atirou contra a polícia. O suspeito havia passagem pela polícia por latrocínio e usava tornozeleira eletrônica.