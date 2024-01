Um homem, de 26 anos, esfaqueou os próprios pais em Maringá, noroeste do Paraná, no sábado (20). O caso aconteceu no Parque Hortência.

As informações são de que houve uma discussão familiar e o jovem teria partido para cima do pai com uma faca. Na tentativa de intervir na briga, a mãe também acabou sendo esfaqueada.

Socorristas do Samu foram acionados e atenderam as vítimas. Pai e mãe foram encaminhados ao hospital com ferimentos, mas sem risco de morte.

O agressor fugiu do local, mas foi encontrado e preso pela Polícia Militar nesse domingo (21). O caso deve ser acompanhado pela Delegacia de Homicídios.