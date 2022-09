Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 54 anos morreu após ser baleado em frente ao filho de 13 anos. O ataque ocorreu por volta das 22h desta sexta-feira (2) na Praça Beethoven, no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

Os dois criminosos envolvidos fugiram e até sábado (3) não haviam sido localizados.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 14º DP (distrito policial), de Pinheiros, a dupla aproximou-se do carro em que pai e filho estavam e anunciou o assalto.

O pai teria levantado as mãos e dito que entregaria tudo, mas foi baleado na cabeça. Ele morreu no local. Logo depois, os criminosos fugiram. O garoto não foi ferido. O celular da vítima foi encontrado no carro.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o local passou por perícia e que “diligências seguem em andamento para identificar e prender os autores’.

O caso foi registrado no 14ºDP (Pinheiros) como latrocínio, quando há roubo seguido de morte.