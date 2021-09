Um pai presenciou o acidente que matou o próprio filho, de um ano, e deixou a esposa e a filha de 10 anos gravemente feridas na PR-170, em Bituruna, no sul do Paraná, nesta quarta-feira (8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida envolveu dois carros, sendo que em um deles estavam a mãe com as duas crianças.

O pai estava atrás do veículo em um caminhão.

Ele viu o momento em que os carros bateram de frente. Com o impacto, conforme a polícia, o motorista do segundo veículo envolvido morreu no local.

A mãe das crianças ficou presa às ferragens e foi socorrida com ferimentos graves pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu).

Logo após o acidente, o pai retirou os dois filhos do local e os levou para o hospital, mas o bebê chegou sem vida. A menina, segundo o Samu, precisou ser intubada.

As duas foram transferidas para uma unidade hospitalar de União da Vitória, também no sul do estado.

Segundo a polícia, não havia cadeirinha de criança no carro.