Pai que embriagava filhas com pinga para estupra-las é preso, em Castro

Um foragido da polícia foi preso nesta quinta-feira (23), em Castro, nos Campos Gerais. O homem, de 50 anos, havia sido condenado a 15 anos por manter relações sexuais com duas filhas, na época, com seis e sete anos de idade.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso agia quando a mãe das crianças viaja para realizar um tratamento de saúde. As viagens aconteciam a cada três meses e conforme apontou as investigações, o acusado trancava as crianças em casa, as embriagava com pinga e mantinha relações sexuais com elas.

As irmãs foram violentadas sexualmente durante 6 anos seguidos.

Outro crime

O homem também é condenado por homicídio. Isso porque em 2012 tentou matar uma vítima com golpes de foice na direção do pescoço.

Recentemente localizado, a Policia Civil informou que o criminoso foi escoltado para a Cadeia Pública de Castro.