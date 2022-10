Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um Fiat/Palio com placas de Siqueira Campos-PR e uma carreta do município de Estrelas-RS colidiram frontalmente no início da tarde de ontem (23), na PR-092, em Siqueira Campos/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu às 12h50 no km 279+600m. O Palio seguia no sentido Quatiguá/PR a Siqueira Campos quando ocorreu a batida, cujas circunstâncias são investigadas.

O motorista do Palio (56 anos) estava sozinho no carro, ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Siqueira Campos. O motorista da carreta (51 anos) e a única passageira no veículo (43 anos) não se feriram.