Um motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção na PR-364, na região de Palotina, no oeste do Paraná, e causou um grave acidente. O veículo saiu da rodovia e capotou em uma área de mata, que fica ao lado da rodovia. Um ocupante da caminhonete morreu no local e outras duas pessoas foram encaminhadas ao hospital com ferimentos.

De acordo com informações do portal Correio do Ar, o condutor perdeu o controle em uma curva da rodovia PR-364, próximo ao Rio Azul. O veículo trafegava no sentido Assis – Palotina e não há informações de outros automóveis envolvidos no acidente.

As vítimas que sobreviveram foram levadas para o Hospital Municipal de Palotina.