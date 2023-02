Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma pessoa morreu e outras 11 ficaram feridas em consequência de um acidente na BR-277, no município de Teixeira Soares, na região dos Campos Gerais, no Paraná, na manhã desta quarta-feira (22).

Um caminhão, uma camionete Volkswagen Amarok e um Caoa Chery Tiggo bateram de frente próximo ao Rio da Areia, no km 211, entre Teixeira Soares e Irati, segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Houve tombamento do baú do caminhão.

As vítimas feridas foram levadas a hospitais de Irati e de Palmeira.

Equipes da PRF, assim como do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e do Corpo do Bombeiros, com socorristas do Siate, estão no local. O trânsito flui em uma faixa, em sistema pare e siga, por ser um ponto de pista simples da BR-277.