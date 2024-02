Um acidente envolvendo uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deixou uma pessoa gravemente ferida na altura do Km 41 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. A colisão foi registrada no início da tarde desta segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado na pista sentido Curitiba. O carro do Samu bateu contra a mureta que separa as pistas e parou na via contrária, sentido Paranaguá. Uma faixa da BR-277 sentido Paranaguá foi bloqueada por causa do acidente.

A vítima foi atendida pelo Siate no posto da PRF, em São José dos Pinhais. Ela foi socorrida e levada em estado grave ao Hospital Evangélico.