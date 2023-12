Morreu no hospital na manhã desta quarta-feira (20), o menino de 8 anos que sofreu um acidente de caminhão na BR-277, em Prudentópolis, na região central do Paraná. A vítima foi identificada como Joaquim Gael. O pai dele, o caminhoneiro Gede Silva, morreu na hora.

A morte de pai e filho comoveu amigos e familiares das vítimas dessa tragédia. O caminhão em que eles estavam transportava óleo vegetal e tombou na altura do km 295 da rodovia.

“Muito triste para nós companheiros de estrada ler essa notícia. Que Deus pai te receba e receba seu filho com os braços abertos”, disse um amigo.

A esposa do caminhoneiro publicou uma foto do marido e do filho juntos. “Sem acreditar”. Ainda não há informações sobre local de velório e sepultamento.