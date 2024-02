Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito na PR-218, em Sabáudia, no Norte do Paraná. O impacto da batida frontal, que ocorreu na manhã de domingo (11), destruiu um dos carros. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a suspeita é que um dos veículos tenha invadido a pista contrária.

As vítimas, de 31 e 38 anos, morreram antes mesmo da chegada do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Um dos motoristas foi arremessado com o impacto e o outro ficou preso nas ferragens.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foram chamados para remover os corpos. As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil (PC-PR).