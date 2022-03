Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um grave acidente foi registrado no início da manhã desta terça-feira (1), na BR-376, em Ortigueira, na região central do Paraná. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida entre um Volkswagen Gol e um caminhão deixou três mortos.

A colisão aconteceu no km 325. As vítimas estavam dentro do Gol. A ocorrência foi atendida pela equipe rodoviária de Ponta Grossa. Ainda não se sabe o que causou o acidente nem a identidade das vítimas.