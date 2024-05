Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após um grave acidente na Rodovia do Xisto – BR-476, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no início da tarde deste domingo (26). As primeiras informações são de que uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas, sendo uma delas com gravidade, depois de uma batida frontal entre dois automóveis.

Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), realiza o resgate aeromédico, com apoio do Falcão 08.

Domingo teve outro grave acidente com morte

Um acidente de carro matou um jovem de 23 anos, na madrugada deste domingo (26), na Vila Artigas, em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Gabriel Cappellaro era morador do município, estudante universitário de engenharia da produção e trabalhava como soldador em uma empresa de Itaperuçu.