Um carro carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai provocou um acidente na PR-182, em Xambrê, noroeste do Paraná. Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em estado grave.

O acidente aconteceu perto da 1h da manhã deste sábado (15), envolvendo um Kia Sorento carregado com os cigarros contrabandeados e um Volkswagen Parati. Os veículos bateram de frente nas proximidades do distrito de Eliza, entre Xambrê e Pérola.

Uma mulher de 30 anos, passageira da Parati, morreu na hora. O motorista, de 44 anos, e outra passageira, de 43 anos, ficaram gravemente feridos, com múltiplas fraturas pelo corpo. Eles foram levados, a princípio, ao Hospital Municipal de Pérola.

De acordo com o motorista da Parati, o condutor do veículo cheio de cigarros contrabandeados não teria se ferido gravemente. Ele teria pegado carona em outro veículo que vinha atrás, fugindo do local e abandonando a carga. A polícia tenta agora identificar o suspeito.