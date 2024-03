Uma adolescente de 16 anos foi atropelada após descobrir que estava sendo traída pelo companheiro, na madrugada desta quinta-feira (14). Ela teria ido até o prédio do suspeito para tirar satisfações, mas ele avançou com o carro. O caso ocorreu em Londrina, no norte do Paraná.

A vítima foi amparada por amigos e recebeu atendimento médico do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE), após reclamar de dores na região do tórax e abdômen. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a adolescente de 16 anos é atropelada. Ela é atingida pelo veículo, o motorista desvia e vai embora.