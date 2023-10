Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente, de 15 anos, morreu depois de se envolver em um acidente enquanto montava um cavalo na Zona Rural de Altônia, noroeste do Paraná. O caso aconteceu nessa quinta-feira (12).

Segundo a Polícia Militar, o jovem teria caído do cavalo e acabou sendo arrastado pela própria corda do animal. O jovem foi enforcado pela corda que estava presa ao cavalo. Diante da situação, o adolescente não resistiu e morreu no local, conforme a PM.

Ainda de acordo com a polícia, o responsável pela propriedade viu a situação e acionou familiares do jovem. O pai dele esteve no local e cortou a corda que prendia a vítima pelo pescoço.

A Polícia Civil foi acionada e o corpo do jovem foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).