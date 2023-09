Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos com machadinhas no entorno de uma escola municipal no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no final da tarde desta quinta-feira (21).

Segundo as informações apuradas pela RICtv, os dois não tentaram entrar na instituição. Os menores foram abordados por vigilantes da instituição, que questionaram o motivo de eles estarem com a machadinha.

Os jovens responderam que fariam o corte de algumas árvores na região. Os vigilantes chamaram a Guarda Municipal, que encaminhou os adolescentes para prestarem esclarecimento à Polícia Civil.