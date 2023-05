Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Pai e filho, moradores de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foram presos na noite de quarta-feira (24) transportando 1.300 tablets e celulares contrabandeados do Paraguai, sem o devido desembaraço aduaneiro junto à Receita Federal.

Os dois estavam num caminhão de verduras quando foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-277 em Balsa Nova, na região metropolitana.

Inicialmente, o pai disse aos policiais que estava apenas transportando verduras. Mas depois confessou que o material tinha sido carregado no pátio de um posto de combustíveis em Cascavel e seria entregue em Curitiba. As 18 caixas com os produtos estavam escondidas debaixo das caixas de verduras.

Pai, de 50 anos, e filho, de 30 anos, foram levados à Polícia Federal em Curitiba.