Um homem ficou gravemente ferido após se envolver em um capotamento na BR-376, em Mandaguari, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (20), por volta do km 4. Outros dois homens também estavam no veículo como passageiros e fugiram durante a confusão.

Conforme a PRF, o carro pertence a uma clínica de reabilitação de Jandaia do Sul. Os três homens pegaram o veículo sem autorização. O motorista estaria embriagado e foi encaminhado para um hospital da região com ferimentos graves na região da cabeça.

Câmeras de segurança registraram o momento do capotamento. As causas do acidente e o motivo da fuga dos outros dois homens serão investigados.

Veja o momento em que ocorre o acidente: