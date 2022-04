Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Receita Federal apreendeu um carro recheado com 500 quilos de maconha, nesta terça-feira (12) em uma estrada na região de Sertanópolis, no norte do Paraná. Conforme informações da Receita, as equipes faziam patrulha pela região quando viram o veículo em atitude suspeita..

Ao ver o carro, os agentes iniciaram uma perseguição até o momento em que o motorista abandonou o veículo e fugiu. Foi constatado que o carro estava recheado de maconha

Ele foi apreendido e levado para o depósito da Receita Federal, para que a origem da substância possa ser investigada.