Por volta das 22h20 de ontem, a equipe da PRF em Santa Terezinha de Itaipu (PR) recebeu informações da Central de Comando e Controle Regional (C3R) da PRF, unidade responsável pelo telefone 191, de que usuários da rodovia denunciaram um motorista de caminhão tanque realizando manobras perigosas, forçando ultrapassagens e fazendo zigue-zague na rodovia.

Resultado do teste de etilômetro com alto nível de embriaguez

Os policiais foram até o quilômetro 704 da BR-277, em São Miguel do Iguaçu, onde localizaram o caminhão, que seguia em direção a Foz do Iguaçu (PR), e realizaram a abordagem do motorista. O homem estava visivelmente embriagado e o resultado do teste do bafômetro foi de 1,1 mg/l.