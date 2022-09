No momento em que o homem deixou a arma, a mulher conseguiu pegá-la. Um único disparo foi o suficiente para matar o marido.

“Ela conseguiu se desvencilhar do marido e pegou a arma. Acabou disparando uma única vez, no abdômen”.

O casal morava numa área rural de Tijucas do Sul. Segundo o relato da mulher aos policiais, o motivo da discussão que gerou o crime foi sem sentido.

“Ele disse que ela estava olhando para outro homem no churrasco, mas ela afirma nunca teve nada disso, que ele era muito ciumento. A discussão se deu por causa disso, sem muito sentido”.

Ao entrarem na casa por conta do assassinato, os policiais militares encontraram a arma do crime e outras quatro. Todas foram apreendidas, segundo a PM.

As armas foram entregues à Polícia Civil junto com a mulher, que foi levada à Delegacia de Tijucas do Sul.