Um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto na lateral do trilho do trem, no bairro Cajuru, em Curitiba. Foi na Rua Sebastião Marcos Luiz, na manhã desta segunda-feira (16). O corpo teria sido deixado de forma proposital no trilho para ser atropelado e assim dificultar a investigação, de acordo com a polícia. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas há a hipótese, segundo informações levantadas no local, do homicídio estar relacionado ao tráfico de drogas.

“A gente recebeu a chamada de um possível achado de cadáver. A nossa equipe veio aqui e já constatou um disparo na cabeça. Eles tentaram deixar ele na linha do trem para ‘queimar’ as evidências e o trem passar por cima. Colocaram na passagem das pessoas, onde tem um trilho”, comentou o tenente Youngblood, do 20º Batalhão da Polícia Militar.

A hipótese levantando no local é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas da região.

“Possivelmente, mais um acerto do tráfico. Só no meu turno, só no Cajuru, é o terceiro homicídio que a gente vem dar atendimento. Estamos isolando o local e esperando a perícia chegar para dar os procedimentos cabíveis”, afirmou.

Ninguém quis denunciar para a Policia Militar o que aconteceu, supostamente, por medo dos traficantes, de acordo com o tenente.

“Como a maioria das ocorrências que a gente vem dar atendimento, os moradores não falam nada por ameaça dos traficantes. Pedimos que os moradores façam denúncias anônimas”, reforçou.