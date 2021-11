Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente de 13 anos foi parar na delegacia de polícia de Apucarana, no norte do Paraná, após tentar vender balas dentro do Shopping Centro Norte nesta segunda-feira (8).

Segundo a Polícia Militar, quando viu o menino comercializando os doces, o segurança do local informou que isso era proibido, já que o shopping possui lojas dos mesmos produtos. Irritado, o adolescente começou a agredir o segurança com socos e chutes, deixando um corte na boca do funcionário e vermelhidão por todo o pescoço e braços.

Durante a confusão, uma conselheira tutelar que almoçava no shopping com a mãe, a irmã e a filha viu a cena, tentou intervir na briga e acabou sendo alvo das agressões e de xingamentos de cunho sexual. Na sequência, a filha da mulher, uma menina de 17 anos, viu a mãe sendo agredida e foi tentar separá-la do adolescente, que passou a dar cotoveladas nas costelas da jovem.

O adolescente, a mãe e a filha foram encaminhados pela PM para a delegacia de polícia. Como estava agressivo e xingando os policiais, ele foi levado algemado.

Ainda conforme a PM, o menino passou a falar que havia sido agredido e era inocente. Ele só se acalmou com a chegada do delegado. A conselheira representou contra o jovem e se apresentou como a responsável para a representação de sua filha.